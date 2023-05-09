AK Parti Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, Togg'u Deriner Barajı Üzerinde Kullandı

AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, yerli ve milli otomobil Togg'u, Türkiye'nin en büyük 2'nci barajı olan Deriner Barajı'nın gövdesinin üzerinde kullandı.

AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, direksiyonuna geçtiği yerli ve milli otomobil Togg'u, 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük 2'nci barajı olan Deriner Barajı'nın gövdesinin üzerinde kullandı.

Togg ilk kez getirildiği Artvin'de, Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda tanıtıldı. AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, direksiyonuna geçtiği 08 ART 08 plakalı Anadolu ateşi kırmızı renkli Togg'u, 249 metre gövde yüksekliğindeki barajın gövdesinin üzerinde kullandı. O anlar, havadan da görüntülendi.