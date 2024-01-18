AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ARDAHAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Ardahan adayı Yunus Baydar oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Yunus Baydar Ardahan Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ardahan ve Ardahan dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı Yunus Baydar olmuştur.

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YUNUS BAYDAR KİMDİR?

Yunus Baydar, 1976 yılında Ardahan'ın Yalnızçam köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra, hayvan sağlığı ve tedavisi alanında uzmanlaşmak amacıyla Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne başladı ve başarıyla tamamlayarak veteriner hekim oldu.

Profesyonel kariyerine Ardahan'da özel bir veteriner kliniğinde çalışarak başlayan Baydar, hayvan sağlığı konusundaki bilgi ve becerilerini toplumuna hizmet etmek amacıyla kullanmıştır. Aynı zamanda Ardahan'da çeşitli dönemlerde toplamda 7 yıl süreyle AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini üstlenmiş ve partisinin il genel meclis üyeliğini de üstlenmiştir.