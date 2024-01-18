AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ANTALYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Hakan Tütüncü Antalya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Antalya ve Antalya dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Antalya Belediye başkan adayı Hakan Tütüncü olmuştur.

ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlamıştır. Hukuk eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde almıştır. Serbest avukat olarak Antalya Barosu'na kayıtlıdır.

Hakan Tütüncü, siyasi kariyerine 2001 yılında AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev alarak başlamıştır. İlk olarak Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atanmıştır. Daha sonra 2003 yılında Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve 2004 yılında Antalya İl Sekreteri olarak ana kademe görevlerinde bulunmuştur.

2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu dönemde gençlik kollarının liderliğini yaparak partinin gençlik politikalarına önemli katkılarda bulunmuştur.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılmış ve seçilerek Kepez Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde tekrar seçilerek Kepez Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Ayrıca, 2014 yılından bu yana 71 üye belediyesi bulunan Antalya merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Başkanlığını yapmaktadır. Hakan Tütüncü, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.