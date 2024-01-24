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AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi!

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2024 Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala AK Parti Ankara ilçelerinin belediye başkan adayları netleşiyor. Bugün gerçekleşecek olan AK Parti Ankara ilçe adayları tanıtım toplantısı canlı izleme linki araştırılıyor. 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Canlı İzle! 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi!

Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları canlı izleme linki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Ak Parti'nin çalışmaları sürüyor. Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Canlı İzle! 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Detaylar haberimizdedir…

24 OCAK AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

  • Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
  • Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
  • Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
  • Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
  • Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
  • Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
  • Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
  • Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
  • Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
  • Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
  • Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
  • Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
  • Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
  • Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
  • Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
  • Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
  • Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
  • Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
  • Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
  • Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
  • P olatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
  • Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
  • Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
  • Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
  • Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE

AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi!

AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, bugün ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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