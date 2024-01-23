AK Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? AK Parti'nin açıklayacağı Ankara ilçe adayları listesi!

Ak Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? Ak Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adayların isimleri belli oldu. Peki, AK Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? İşte, AK Parti'nin açıklayacağı Ankara ilçe adayları listesi haberimizde...

AK PARTİ ANKARA İLÇE ADAYLARI KİMLER OLDU?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. İşte isim isim liste:

Akyurt - Hilal Ayık

Altındağ - Veysel Tiryaki

Beypazarı - Tuncer kaplan

Çankaya - Duhan Kalkan

Çamlıdere - Adem Ceylan

Mamak - Asım Balcı

Kahramankazan - Serhat Oğuz

Keçiören - Zafer Çoktan

Sincan - Murat Ercan

Evren - Hüsamettin Ünsal

Güdül - Muzaffer Yalçın

Kızılcahamam - Süleyman Acar

Elmadağ - Eyüp Tekiner

Pursaklar - Ertuğrul Çetin