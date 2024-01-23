AK Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? AK Parti'nin açıklayacağı Ankara ilçe adayları listesi!
AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adayların isimleri belli oldu. Peki, AK Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? İşte, AK Parti'nin açıklayacağı Ankara ilçe adayları listesi!
Ak Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? Ak Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adayların isimleri belli oldu. Peki, AK Parti Ankara ilçe adayları kimler oldu? İşte, AK Parti'nin açıklayacağı Ankara ilçe adayları listesi haberimizde...
AK PARTİ ANKARA İLÇE ADAYLARI KİMLER OLDU?
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. İşte isim isim liste:
Akyurt - Hilal Ayık
Altındağ - Veysel Tiryaki
Beypazarı - Tuncer kaplan
Çankaya - Duhan Kalkan
Çamlıdere - Adem Ceylan
Mamak - Asım Balcı
Kahramankazan - Serhat Oğuz
Keçiören - Zafer Çoktan
Sincan - Murat Ercan
Evren - Hüsamettin Ünsal
Güdül - Muzaffer Yalçın
Kızılcahamam - Süleyman Acar
Elmadağ - Eyüp Tekiner
Pursaklar - Ertuğrul Çetin