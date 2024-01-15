AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Peki, AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde!

AK PARTİ ANKARA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da açıklanacak.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı zaman kalırken partilerin büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak açıklandığı ilk tanıtım toplantısı 7 Ocak'ta yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ikinci toplantının ise 14 Ocak'ta yapılması planlanırken Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olması sebebiyle bu toplantı ertelenmişti.