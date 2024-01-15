Üye Girişi
Haberler

AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Peki, AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi merak ediliyordu. İşte detaylar...

AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Peki, AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde!

AK PARTİ ANKARA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da açıklanacak.

AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı zaman kalırken partilerin büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak açıklandığı ilk tanıtım toplantısı 7 Ocak'ta yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ikinci toplantının ise 14 Ocak'ta yapılması planlanırken Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olması sebebiyle bu toplantı ertelenmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI | Didem Arslan son bölüm İZLE! 15 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD gemisini kim vurdu? Kızıldeniz'deki ABD yük gemisini Yemen mi vurdu? 15 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi?
title