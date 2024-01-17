AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı?

Ak Parti Ankara adayı kim oldu? Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak ediliyordu. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da belli olmaya başladı. Peki, AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? Detaylar...

AK PARTİ ANKARA ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi, belediye başkanlığı için aday olacak isimler kulislere sızdı. Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

1957 yılında Ankara'nın Bala İlçesinde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Azerbaycan da Hukuk üzerine yaptı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından 'fahri doktora' unvanı bulunuyor.

Turgut Altınok, 3 dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Genç yaşlardan itibaren Ülkü Ocaklarında görevler almaya başladı ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına getirildi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında MHP'de Genel Sekreterlik yaptı, 30 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999'daki Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleriyle de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkan adayı olmuştu.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.