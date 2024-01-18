AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

Ak Parti Ankara adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ANKARA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Turgut Altınok Ankara Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Ankara dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ankara Belediye başkan adayı Turgut Altınok olmuştur.

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1 Nisan 1957 tarihinde Ankara Bala'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenim için Azerbaycan'a giderek Hukuk eğitimini almış ve Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine katkılarda bulunarak Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi ile ödüllendirilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda aktif olarak görev almış ve 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı'na seçilmiştir. Ardından Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyelikleri gibi önemli görevlere gelmiştir. 12 Eylül Darbesi sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterlik gibi önemli pozisyonlara yükselmiştir.

Turgut Altınok, 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Ancak, 1999 yerel seçimlerinde tekrar aday olmamış ve MHP'den istifa ederek Fazilet Partisi'ne katılmıştır. Fazilet Partisi ile 1999 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilmiştir.

28 Şubat süreci sonrasında Fazilet Partisi'nin kapatılması ve Saadet Partisi'nin kurulması ile Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte AK Parti'nin kurucuları arasında yer almıştır. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçilmiş ve 2009 yerel seçimlerine kadar görevine devam etmiştir.

2013 yılında AK Parti'den istifa etmiş ve 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olmuştur, ancak seçimi ikinci sırada tamamlamıştır. Daha sonra 2019 yerel seçimlerinde tekrar AK Parti'ye dönerek Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimi kazanarak görevine devam etmiştir.