AK Parti Ankara adayı belli oldu mu, kim oldu? AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu?

Ak Parti Ankara adayı belli oldu mu? Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da belli olmaya başladı. Peki, AK Parti Ankara adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte AK Parti Ankara adayı haberimizde...

AK PARTİ ANKARA ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti'nin yarın gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısı öncesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart'taki rakibi kesinleşti. Kulislere sızan bilgilere göre, Turgut Altınok, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayacak. Toplantı öncesi kulislerden kesinleşen adayların isimleri sızdı. Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rakibi de belli oldu. Turgut Altınok, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

1957 yılında Ankara'nın Bala İlçesinde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Azerbaycan da Hukuk üzerine yaptı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından 'fahri doktora' unvanı bulunuyor.

Turgut Altınok, 3 dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Genç yaşlardan itibaren Ülkü Ocaklarında görevler almaya başladı ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına getirildi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında MHP'de Genel Sekreterlik yaptı, 30 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999'daki Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleriyle de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkan adayı olmuştu.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.