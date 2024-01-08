AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok kimdir?

AK PARTİ Ankara ADAYI BELLİ OLDU MU?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti, belediye başkan adaylarını belirliyor. Bugün AK Parti, 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuna tanıtacak. Gelen kulis bilgilerine göre ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'un belirlenmesi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu. AK Parti, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a Ankara adaylığını tebliğ etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler için bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak. İsimler açıklanmadan önce ise kulis bilgileri ortaya çıktı. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u belirlediği öne sürüldü.

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.