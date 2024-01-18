AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ AMASYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Amasya adayı Mehmet Uyanık oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Amasya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı Mehmet Salih Aydın olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET UYANIKKİMDİR?

Mehmet Uyanık, 1958 yılında Amasya'nın Ziyaret Kasabası'nda dünyaya geldi. İlkokul eğitimini yine Ziyaret Kasabası'nda tamamlayan Uyanık, lise öğrenimini Amasya İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla tamamladı. Yüksek öğrenimine devam ederek Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nde eğitim aldı. Daha sonra 1992'de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam etti.

Uyanık, eğitim kariyerine öğretmenlikle başlayarak İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde hem öğretmenlik hem de yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atanmasının ardından 1993-1998 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstlendi.

2 Şubat 1998 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak atanmasının ardından, 11 Ocak 1999'da Ziyaret Kasabası Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek amacıyla görevinden ayrıldı.

1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüterek yerel yönetimde etkin bir rol oynadı. 2009 Mahalli seçimlerinde aday olmamış olsa da, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Ziyaret Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Evli olan Uyanık'ın üç çocuğu bulunmaktadır.