Üye Girişi
Haberler

AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

Güncelleme:
Abone Ol

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Amasya adayı belli oldu. Peki, AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ AMASYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Amasya adayı Mehmet Uyanık oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Amasya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı Mehmet Salih Aydın olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET UYANIKKİMDİR?

Mehmet Uyanık, 1958 yılında Amasya'nın Ziyaret Kasabası'nda dünyaya geldi. İlkokul eğitimini yine Ziyaret Kasabası'nda tamamlayan Uyanık, lise öğrenimini Amasya İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla tamamladı. Yüksek öğrenimine devam ederek Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nde eğitim aldı. Daha sonra 1992'de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam etti.

Uyanık, eğitim kariyerine öğretmenlikle başlayarak İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde hem öğretmenlik hem de yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atanmasının ardından 1993-1998 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstlendi.

2 Şubat 1998 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak atanmasının ardından, 11 Ocak 1999'da Ziyaret Kasabası Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek amacıyla görevinden ayrıldı.

1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüterek yerel yönetimde etkin bir rol oynadı. 2009 Mahalli seçimlerinde aday olmamış olsa da, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Ziyaret Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Evli olan Uyanık'ın üç çocuğu bulunmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Mehmet Uyanık Amasya Gündem Politika Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ÇORUM adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti BURDUR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti BOLU adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BOLU Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AĞRI adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AĞRI Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADIYAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADIYAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne? Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli? Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title