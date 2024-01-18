AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Afyonkarahisar adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay olmuştur.

HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde doğdu. Eğitim hayatına Afyonkarahisar'da başlayan Uluçay, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Mali Müşavirlik alanında kariyerine başlayan Uluçay, bu alanda uzun yıllar deneyim kazandı.

Mali Müşavirlik mesleğini sürdürürken aynı zamanda ticaret ile de ilgilenen Uluçay, iş dünyasında başarılı projelere imza atmıştır. 22 Eylül 2020 tarihinde AK Parti Afyonkarahisar İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak atanmasıyla birlikte, partisi için önemli sorumlulukları üstlendi. Yaptığı etkili çalışmaların ardından il başkanlığı görevine getirilen Uluçay, partisi içindeki liderlik vasfını ortaya koymuştur.

Hüseyin Ceylan Uluçay, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir.