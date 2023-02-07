Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi. Merak edilenler arasında ise AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş öldü mü? Yakup Taş kurtarıldı mı? soruları yer aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem aralarında Adıyaman'ın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın sağlık durumu ise merak ediliyor. Peki, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş öldü mü? Yakup Taş kurtarıldı mı?

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ YAKUP TAŞ ÖLDÜ MÜ?

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremde, Adıyaman'da 9 katlı bir apartmanın enkazı altında kaldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi Adıyaman'da enkaz altında hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı. Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söylemişti. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlatmıştı.