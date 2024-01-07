Yaklaşan yerel seçimler öncesi, Ak Parti, belediye başkan adaylarını belirlemek için harekete geçiyor. 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuna duyuracak. Arama motorlarında AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman sorgulatılıyor. Belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak merak konusu oldu.Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK OLDU

Gelen kulis bilgilerine göre ise İstanbul ve Ankara'nın da olduğu birçok ilde AK Parti'nin adayları sızdı. Gelen kulis bilgilerine göre AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u seçti.

AK PARTİ, ADAYLIĞINI MURAT KURUM'A TEBLİĞ ETTİ

Törene saatler kala AK Parti adayı belli oldu. İBB Başkan adaylığı için Murat Kurum seçildi. AK Parti, Kurum'a adaylık görevini tebliğ etti.