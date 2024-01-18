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AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? Sorusu merak edildi ve araştırma konusu oldu. 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı bugün netlik kazanacak. Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

Ak Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti aday tanıtım toplantısı nedeniyle gündemde yer alıyor ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı hakkındaki detaylar merak edilmekte. Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklayacak. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti. AK Parti aday toplantısı canlı izleme linkine haberimiz içerisinden kolay bir şekilde ulaşabilir ve Erdoğan'ın açıklaması canlı olarak dinleyebilirsiniz.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adayını açıklayacağı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI YAYINI HANGİ KANALDA?

AK Parti aday toplantısı canlı yayını Saat 14.00'den itibaren birçok televizyon kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. AK Parti aday toplantısı canlı yayınına haberimiz içerisinde ulaşabilir ve TRT Haber ekranları üzerinden AK Parti aday toplantısı canlı Full HD olarak izleyebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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