AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zamana ertelendi?

Ak Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi mi? 6 askerimizin şehit olması sonrası, Ak Parti, 14 Ocak Pazar günü aday tanıtım toplantısı yapacak mı iptal mi olacak merak ediliyordu. Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Detaylar...

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması sonrası, AK Parti 14 Ocak Pazar günü yapacağı belediye başkanları aday tanıtım toplantısını iptal etme kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir." dedi.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü Ankara'da yapacağı aday tanıtım toplantısını iptal etti.

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."