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Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı! Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında İzmir ilçe adaylarını açıklayacak. İşte Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı! Peki, Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Bugün yapılacak olan toplantıya dair araştırmalar gündemde yer alıyor ve merak konusu oluyor. Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı izlemek isteyenler internet üzerinde canlı izleme linki de araştırıyor. Peki, Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI CANLI

Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti, bugün ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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