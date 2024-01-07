AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı? AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi heyecan dorukta. Adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan Ak Parti'nin adayları kimler olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında AK Parti aday tanıtım toplantısının tarihi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı? AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği Ak Parti'nin adaylarının bir kısmı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.