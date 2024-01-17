AK Parti Adana adayı kim oldu, Fatih Kocaispir aday mı?

Ak Parti Adana adayı kim oldu? Ak Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak ediliyordu. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da belli olmaya başladı. Peki, AK Parti Adana adayı kim oldu, Fatih Kocaispir aday mı? Detaylar...

AK PARTİ ADANA ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi, belediye başkanlığı için aday olacak isimler kulislere sızdı. Adana'da Fatih Kocaispir, Ankara'da Turgut Altınok, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu.

FATİH KOCAİSPİR KİMDİR?

Mehmet Fatih Kocaispir, 1975 yılında Kadirli'de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucudur.

2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Mehmet Fatih Kocaispir, Yumurtalık'ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.

Hukuk ve Değişim Derneği Adana İl Temsilciliği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.