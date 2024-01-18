AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

Ak Parti ADANA adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? Belediye başkan adayı FATIH MEHMET KOCAISPIR kimdir? İşte detaylar...

AK PARTİ ADANA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti ADANA adayı FATIH MEHMET KOCAISPIR oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde ADANA Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ADANA Belediye başkan adayı FATIH MEHMET KOCAISPIR olmuştur.

FATIH MEHMET KOCAISPIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

FATIH MEHMET KOCAISPIR Belediye başkan adayı hakkındaki biyografi haberimiz içerisinde birazdan güncellenecektir