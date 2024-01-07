AK Parti Adana adayı belli oldu mu? AK Parti Adana belediye başkanı adayı kim oldu? İşte açıklanan isim!

Ak Parti Adana adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Adana adayı belli oldu mu? AK Parti Adana belediye başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ ADANA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Halil Nacar aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

HALİL NACAR

HALİL NACAR KİMDİR?

Nacar, sağlık kariyerine Hatay ve Şanlıurfa gibi çeşitli şehirlerde çeşitli sağlık kurumlarında başlamış daha sonrasında Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimini aldıktan sonra Adana'ya dönüş yaparak çeşitli hastanelerde yöneticilik ve başhekimlik görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Adana Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak atanmasıyla bu görevi üstlendi. 14 Ağustos 2020 tarihinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır.