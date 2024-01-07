AK Parti Adana adayı belli oldu mu? AK Parti Adana belediye başkanı adayı kim oldu? İşte açıklanan isim!
AK Parti'nin 20 ilde belediye başkanı adayları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek. Peki, AK Parti Adana adayı belli oldu mu? AK Parti Adana belediye başkanı adayı kim oldu?
Ak Parti Adana adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Adana adayı belli oldu mu? AK Parti Adana belediye başkanı adayı kim oldu?
AK PARTİ ADANA ADAYI BELLİ OLDU MU?
Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Halil Nacar aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya
HALİL NACAR KİMDİR?
Nacar, sağlık kariyerine Hatay ve Şanlıurfa gibi çeşitli şehirlerde çeşitli sağlık kurumlarında başlamış daha sonrasında Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimini aldıktan sonra Adana'ya dönüş yaparak çeşitli hastanelerde yöneticilik ve başhekimlik görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Adana Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak atanmasıyla bu görevi üstlendi. 14 Ağustos 2020 tarihinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır.