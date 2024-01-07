AK Parti açıklanan adaylar kimler? 2024 AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı?
AK Parti'nin 2024 belediye başkan adayları ile ilgili merak edilenler gündemde. AK Parti'nin adayları araştırılmaktadır. Peki, AK Parti açıklanan adaylar kimler? 2024 AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte detaylar...
Yaklaşan yerel seçimlere doğru, siyasi partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırıyor. Ak Parti, belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı ve kamuoyu bu duyuruları merakla bekliyor. Dün akşam kulis bilgilerine göre bazı adayların isimleri belli oldu. Hangi belediye başkanlarının isimleri kesinleşti merak konusu oldu. Peki, AK Parti açıklanan adaylar kimler? 2024 AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ AÇIKLANAN ADAYLAR
AK Parti'nin 20 ilde belediye başkanı adayları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek. İşte, kesinleşen adaylar:
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere Ak Parti'nin 28 belediye başkan adayını, bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.