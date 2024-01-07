Yaklaşan yerel seçimlere doğru, siyasi partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırıyor. Ak Parti, belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı ve kamuoyu bu duyuruları merakla bekliyor. Dün akşam kulis bilgilerine göre bazı adayların isimleri belli oldu. Hangi belediye başkanlarının isimleri kesinleşti merak konusu oldu. Peki, AK Parti açıklanan adaylar kimler? 2024 AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ AÇIKLANAN ADAYLAR

AK Parti'nin 20 ilde belediye başkanı adayları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek. İşte, kesinleşen adaylar:

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere Ak Parti'nin 28 belediye başkan adayını, bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.