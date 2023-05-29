Seçimlerden zaferler ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de balkon konuşması yapıyor. Balkon konuşmasını izleyen vatandaşlar ise arama motorlarında Ak Parti 4 parmak işaretinin anlamı ne? Ak Parti Rabia işaretinin anlamı nedir? sorularına yanıt aradı.

Ak Parti 4 parmak işaretinin anlamı ne? sorusu araştırlıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık geleneği değiştirerek bu kez balkon konuşmasını Külliye'de yapıyor. Arama motorlarında ise Ak Parti simgesi olan Rabia işareti araştırılıyor. Peki, Ak Parti 4 parmak işaretinin anlamı ne? Ak Parti Rabia işaretinin anlamı nedir?

AK PARTİ 4 PARMAK İŞARETİNİN ANLAMI NE?



Rabia işareti, 2013 Mısır askerî darbesini protesto etmek amacıyla Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir el işareti. İsmini, darbe karşıtı oturma eylemlerinin ve sonrasında 2013 Mısır katliamının konumu olan Rabia el-Adeviyye Camii'nden almıştır. İşaretin sosyal medyada kullanılan sarı-siyah sembolü Türkiye'de ortaya çıkmıştır ve darbe destekçilerinin kullandığı V işaretine karşıt bir işaret olarak kullanılmıştır. Oturma eylemlerinin başlangıcı olan 14 Ağustos, Uluslararası Rabia Platformu tarafından "Dünya Rabia Günü" olarak ilan edilmiştir.

Rabia işareti ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" anlamıyla da kullanılmıştır. Kelime anlamı "dört"tür.

Muhammed Mursi destekçileri tarafından kurulan r4bia.com sitesinde yer alan açıklamaya göre Rabia işareti adını, darbe karşıtı oturma eylemlerinin yapıldığı ve sonrasında 2013 Mısır katliamının gerçekleştiği Rabia el-Adeviyye Camii'den almaktadır. Camiye ismini veren sufi Rabia el-Adeviyye, ailesinin dördüncü evladıdır ve Rabia ismi Arapçada "dört" anlamına gelir. Aynı zamanda Muhammed Mursi, Mısır'ın dördüncü cumhurbaşkanıdır.

Sosyal medyada sıkça kullanılan semboldeki sarı renk Kubbetü's-Sahre'nin altın sarısı kubbesini ve siyah renk de Kâbe'nin siyah örtüsünü simgelemektedir.