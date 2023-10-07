AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi CANLI İZLE! AK Parti Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izleme linki!

Ak Parti Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izleme linki, yapılan kongreyi canlı olarak izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Ak Parti'de bugün kongre heyecanı yaşanıyor. "Türkiye Yüzyılı" vurgusu ile yapılan ve Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağan Kongresi'ne 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İşte AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi canlı izleme linki!

AK PARTİ 4. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ CANLI İZLE

Kongrede AK Parti'nin MKYK üyeleri belirlenecek ve yerel seçim için start verilecek. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bir katılımın gerçekleştirildiği kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, AK Partimizin değerli mensupları, kıymetli misafirler, salonumuzun dışında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gönlüyle, kalbiyle burada olan değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kongremizi teşrif eden saygıdeğer devlet başkanlarına, bakanlara ve parti temsilcilerine hoş geldiniz diyorum. Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır.