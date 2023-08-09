Ak Parti 2024 seçim planı belli oldu mu? Ak Parti yerel seçim planı nedir? 2024 Yerel Seçimleri ne zaman?

AK Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim planları belli oldu ve 2024 yerel seçim planları nedir merak ediliyor. AK Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimler için 4 aşamalı bir plan hazırladığı basına sızdırıldı. Ak Parti 2024 seçim planı belli oldu mu? 2024 Yerel Seçimleri ne zaman? soruları gündeme geliyor. Peki, Ak Parti 2024 seçim planı belli oldu mu? 2024 Yerel Seçimleri ne zaman? Ak Parti yerel seçim planı nedir?

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AK PARTİ 2024 SEÇİM PLANI BELLİ OLDU MU?

Ak Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimler için 4 aşamalı bir plan hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kabine üyeleri ve milletvekilleri sahaya inmeye hazırlanırken deprem bölgesi için de özel çalışmalar yapılacak. Belediye başkanlarının kırsalda da yoğun olarak yürüteceği çalışmalar raporlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

AK PARTİ YEREL SEÇİM PLANI NEDİR?

Bu doğrultuda 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Yurttaşın istek ve talepleri listeleniyor. Hazırlanan raporlar toplantılarda Erdoğan'a sunuluyor. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, AK Parti yerel seçime 4 aşamalı planla gidecek. İlk aşamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor. İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek. KIRSALDA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak. DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Depremzedeler için özel çalışma yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projelerinin teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.

2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

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