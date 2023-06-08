14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından tüm gözler 2024'te yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partiler yavaş yavaş yerel seçim havasına girmeye başlarken AK Parti'nin geçtiğimiz dönem kaybedilen İstanbul'da kimi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Ak Parti İBB adayı kim olacak?

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'da kimi aday göstereceği merak konusu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı megakent için kulislerde 4 isimön plana çıkıyor. Ak Parti 2024 İBB adayı kim olacak?

AK PARTİ 2024 İBB ADAYI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Recep Tayyip Erdoğan için "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı İstanbul'un yeri her zaman ayrı... Seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde muhalefete kaptırdıkları büyükşehirleri yeniden almak istediklerini ifade etmişti. Hal böyleyken megakent için ince eleyip sık dokuyan Erdoğan'ın İBB adaylığı için birçok ismi gündemine aldığı konuşuluyor.

Megakent için kulislerde Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkıyor.