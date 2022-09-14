Ajvar sos nasıl yapılır, tarifi nedir? Evde ajvar sos nasıl yapılır? Ajvar sosun içinde ne var?
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Kahvaltı sofraların vazgeçilmezi olan ajvar sos nasıl yapılır merak ediliyor. Ajvar sos nasıl yapılır, tarifi nedir? Evde ajvar sos nasıl yapılır? Ajvar sosun içinde ne var? soruları gündeme geliyor. Peki, Ajvar sos nasıl yapılır, tarifi nedir? Evde ajvar sos nasıl yapılır? Ajvar sosun içinde ne var?
Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kahvaltı sofraları keyifle hazırlanıyor. Kahvaltıda birçok çeşit sos tüketilirken, ajvar sosu merak ediliyor. Ajvar sos nasıl yapılır, tarifi nedir? Evde ajvar sos nasıl yapılır? Ajvar sosun içinde ne var? sorularına yanıt aranıyor. Ajvar sos nasıl yapılır, tarifi nedir? Evde ajvar sos nasıl yapılır? Ajvar sosun içinde ne var? Detaylar haberimizdedir…
AJVAR SOSU TARİFİ NEDİR?
Patlıcanlı Sos (Ajvar) Tarifi İçin Malzemeler
- 3 adet orta boy patlıcan
- 3 adet kırmızı biber
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 2-3 adet iri sarımsak
- 4 adet domates
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı acı pul biber
AJVAR SOSU NASIL YAPILIR?
- Patlıcan ve kırmızı biberler çatal ile 1-2 yerinden delinerek pişirme kağıdı serili tepsiye alınır ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20 dakika közlenir. Dilerseniz odun ateşinde ya da ocakta da közleyebilirsiniz.
- Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve uygun bir tencereye alınmış yağda, hafif rengi pembeleşene kadar kavrulur.
- Soğan ve sarımsak yeterince kavrulduktan sonra domatesler rondodan geçirilip eklenir. Domatesler suyunu çekmeye başlayana kadar pişmeye bırakılır.
- Domatesler suyunu çekmeye yakın, közlenmiş patlıcan ve kırmızı biberlerin kabukları soyularak küçük doğranır ve domatesin üzerine eklenir.
- Tuz ve pul biberi ekleyerek karıştırılır, suyunu çekene kadar pişmeye bırakılır.
- Suyunu çekince ocaktan alınır ve robottan geçirilir.
- Kavanoza koyulan patlıcan sosu 1 hafta içinde tüketilecekse üzerine zeytinyağı dökülür.
- Sosumuz kış için hazırlanıyorsa robottan geçirildikten sonra (kışlık domates yapar gibi) ocağa alınır ve 2-3 dakika daha pişirilir.
- Kaynamaya başladıktan sonra kavanozlara koyulur ve ağzı sıkıca kapatılarak ters çevrilir. Soğuyuncaya kadar bekletilir. Daha sonra serin ve güneş almayan bir yerde ya da buzdolabında muhafaza edilir.