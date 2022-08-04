Ajda Pekkan koronavirüs mü oldu? Ajda Pekkan sağlık durumu ne?

Bodrum'da sahneye çıkan ve iki saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu corona virüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Gelişme sonrası Ajda Pekkan sağlık durumu n e Ajda Pekkan koronavirüs mü oldu gibi konular merak edildi.

AJDA PEKKAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, corona virüse yakalandı.Konserleri ertelenen ve hastalığı ağır geçirdiği öğrenilen Pekkan'ın doktoru İstanbul'dan Bodrum'a gitti.

Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı.