Ajda Pekkan korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan'ın konserleri iptal mi oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
Türk müziğinin efsane sanatçılarından Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Bunun ardından vatandaşlar Ajda Pekkan'ın sağlık durumunu merak etti. Peki, Ajda Pekkan korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte detaylar...
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Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Vatandaşlar konserlerin iptal olup olmayacağını merak etti. Peki, Ajda Pekkan korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Ajda Pekkan'ın konserleri iptal mi oldu?
2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.