Ajda Pekkan korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan'ın konserleri iptal mi oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Vatandaşlar konserlerin iptal olup olmayacağını merak etti. Peki, Ajda Pekkan korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Ajda Pekkan'ın konserleri iptal mi oldu?

AJDA PEKKAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

AJDA PEKKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

AJDA PEKKAN'IN KONSERLERİ ERTELENDİ Mİ?

Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.