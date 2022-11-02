Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan üzücü haber geldi. Süperstar'ın menajeri sosyal medya hesabından sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatladığını söyledi. Ajda Pekkan kaza son dakika! Ajda Pekkan Kaza sağlık durumu ne merak ediliyor. Peki, Ajda Pekkan kaza son dakika! Ajda Pekkan Kaza sağlık durumu ne?

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan sağlık durumu ne merak ediliyor. Ajda Pekkan kaza son dakika! Ajda Pekkan Kaza sağlık durumu ne gündeme geliyor. Süperstar Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı. Ajda Pekkan kaza son dakika! Ajda Pekkan Kaza sağlık durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

AJDA PEKKAN KAZA SON DAKİKA!

Süperstar Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı. Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.

AJDA PEKKAN KAZA SAĞLIK DURUMU NE?

76 yaşındaki şarkıcı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.