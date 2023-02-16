Ajax - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Union Berlin maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Ajax - Union Berlin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ajax - Union Berlin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ajax - Union Berlin maçı ne zaman?