UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Ajax - Rangers bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ajax - Rangers maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ajax - Rangers maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Ajax - Rangers karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ajax - Rangers maçı şifresiz mi? Ajax - Rangers maçı hakemi kim? Ajax - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ajax - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Rangers maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-09-2022 AJAX VS RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ajax ile Rangers arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

AJAX-RANGERS MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AJAX-RANGERS MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AJAX-RANGERS MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AJAX-RANGERS MAÇI HANGİ GÜN?

Ajax-Rangers Maçı, 07 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

AJAX-RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax-Rangers Maçı, saat 19:45 başlayacak.

AJAX-RANGERS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax ve Rangers, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.