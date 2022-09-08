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Ajax - Rangers maç özeti! Ajax - Rangers maç özeti izle (VİDEO)

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Ajax - Rangers maç özeti! Ajax - Rangers maç özeti izle (VİDEO)

Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Ajax - Rangers karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 4-0'lık Ajax galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Ajax - Rangers maç özeti! Ajax - Rangers maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Ajax - Rangers karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0 sonuçla Ajax kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Ajax - Rangers maç özeti! Ajax - Rangers maç özeti izle (VİDEO)

AJAX - RANGERS MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

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