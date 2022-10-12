Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Napoli karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Ajax- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Ajax- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax- Napoli maçı EXXEN şifresiz bedava CANLI izleme linki! Exxen CANLI izle!

Ajax- Napoli maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Napoli karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Ajax- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Ajax- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax- Napoli maçı EXXEN şifresiz bedava CANLI izleme linki! Exxen CANLI izle!

AJAX- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Ajax ile Napoli maçı 12 Ekim tarihinde saat 19:45'te oynanacak.

ÜCRETSİZ EXXEN İZLEME NASIL YAPILIR?

Dizi ve film platformu olan Exxen, ExxenSpor platformunda 5 gün ücretsiz maçları izleme fırsatı sunuyor. Herhangi bir ücret talep etmeden Exxenspor'a hemen üye olan kişilere üyelik tanımlıyor. UEFA maçlarının yayınlandığı platform olan Exxenspor'a hemen üye olanlar 5 gün boyunca UEFA maçlarını ücretsiz şekilde takip edebilecek. Herhangi bir ücret alınmadan Exxenspor bedava nasıl izlenir? sorusu ise merak ediliyor. Exxen'in kendi twitter hesabında paylaştığı duyuru ile herhangi bir şart olmadan kullanıcıların ExxenSpor'a üye olması dahilinde 5 gün boyunca ücretsiz UEFA maçları izleyebileceğini duyurdu.

Exxenspor'a 5 günlük ücretsiz izleme nasıl yapılır sorusunun yanıtı ise şöyle;

Exxen'in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üye ol kısmına tıkladıktan sonra bilgilerinizi doldurduktan sonra karşınıza çıkan ekranın ardından üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.