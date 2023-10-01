30 Eylül akşamı oynanan Waalwikj - Ajax karşılaşmasının durmasının ardından arama motorlarında maçın neden durduğu araştırıldı. Peki, Ajax maçı neden durdu? Ajax maçında ne oldu? RKC Waalwijk - Ajax maçı!

Ajax maçı neden durdu? Ajax maçında ne oldu? RKC Waalwijk - Ajax maçı neden yarıda kaldı?

Bu akşamın önemli maçlarından biri olan RKC Waalwijk - Ajax karşılaşması oynanırken maç durduruldu. Futbolseverler ise Ajax maçı neden durdu? Ajax maçında ne oldu? RKC Waalwijk - Ajax maçını araştırdı.

AJAX MAÇI NEDEN DURDU?

Bu akşam oynanan karşılaşma Waalwijk kalecisi Vaessen'in sert darbe alması üzerine durdu. Kaleci hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki kalecinin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgilendirme gelmedi.

Etienne Vaessen

ETİENNE VAESSEN KİMDİR?

Etienne Vaessen (26 Temmuz 1995 doğumlu) , Eredivisie'de RKC Waalwijk takımında kaleci olarak oynayan Hollandalı profesyonel bir futbolcudur. Profesyonel ilk maçına 12 Ağustos 2016'da RKC Waalwijk adına Eerste Divisie'de FC Emmen'e karşı oynadığı maçta çıktı. Burada 22. dakikada sakatlanan Tamati Williams'ın yerine oyuna girdi.