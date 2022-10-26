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Ajax-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman? Ajax-Liverpool maçı nereden izlenir? Ajax-Liverpool maçı ne zaman?

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Ajax-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman? Ajax-Liverpool maçı nereden izlenir? Ajax-Liverpool maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Ajax- Liverpool bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Liverpool-Ajax maçı heyecanla bekleniyor. Liverpool-Ajax maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Ajax-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman? Ajax-Liverpool maçı nereden izlenir? Ajax-Liverpool maçı ne zaman? İşte detaylar…

Liverpool maçı hangi kanalda? Liverpool ile Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Liverpool - Ajax maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Liverpool Ajax maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki,Ajax-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman? Ajax-Liverpool maçı nereden izlenir? Ajax-Liverpool maçı ne zaman?Detaylar haberimizde...

Liverpool-Ajax maçı 26 Ekim Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

Liverpool ve Ajax maçını canlı izlemek için Liverpool-Ajax CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

Liverpool ile Ajax arasındaki maç, EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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