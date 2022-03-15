Ajax Benfica maçı saat kaçta, ne zaman? Ajax Benfica hangi kanalda, ücretsiz mi?

Ajax Benfica maçı saat kaçta, ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, sahasında Ajax'la 2-2 berabere kalmıştı. Bu sezon oynadığı yedi Şampiyonlar Ligi maçında da 2+ gol atan Ajax, 1979/80'den bu yana Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki bir ekibin bu aşamada kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

AJAX BENFİCA MAÇI HANGİ GÜN?

Ajax-Benfica Maçı, 15 Mart Salı günü oynanacak.

AJAX BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax-Benfica Maçı, saat 23:00 başlayacak.

AJAX BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax Benfica maçı Exxen'de yayınlanacak.

AJAX BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax ve Benfica, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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