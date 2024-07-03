Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı?

Airfryer, her ne kadar pratik ve kullanışlı bir mutfak aleti olsada gündemde zararları konuşuluyor. Peki Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanmak zararlı mı? Airfryer zararları nelerdir? Airfryer zararları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

AIRFRYER ZARARLI MI?

Airfrey her ne kadar pratik ve kullanışlı bir mutfak aleti olsada, bazı potansiyel zararları mevcuttur. Airfryer'ın zararları hemen görülmese de zamanla sağlık sorunlarına yol açabilir. Belli başlı zararları: