Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı?
Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? Günümüzde herkesin tercih ettiği ve mutfakların olmazsa olmazı haline gelen Airfryer sağlığımıza zarar mı veriyor? Airfryer zararlı mı?
Airfryer, her ne kadar pratik ve kullanışlı bir mutfak aleti olsada gündemde zararları konuşuluyor. Peki Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanmak zararlı mı? Airfryer zararları nelerdir? Airfryer zararları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
AIRFRYER ZARARLI MI?
Airfrey her ne kadar pratik ve kullanışlı bir mutfak aleti olsada, bazı potansiyel zararları mevcuttur. Airfryer'ın zararları hemen görülmese de zamanla sağlık sorunlarına yol açabilir. Belli başlı zararları:
- Yiyeceklerin besin değerlerinin kaybolmasına neden olabilir.
- Yüksek sıcaklıkta yiyecekleri kızarttığı için akrilamid ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) oluşabilir. Bu kimyasallar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE'ler) oluşumuna neden olur. Bu maddeler, diyabet, erken yaşlanma ve inflamasyon gibi durumlarla ilişkilendirilmiştir.
- Yüksek ısı, katı ve trans yağların oksidasyonuna yol açarak vücutta oksidatif strese neden olabilir.
- Isıya dayanıklı vitaminlerin azalmasına yol açar.
- Yüksek ısıda kızartılan yiyecekler, sindirim ve dolaşım sistemi hassasiyeti olan kişiler için rahatsız edici olabilir.
- Airfryer'da kullanılan bazı kimyasal maddeler, besine karışarak sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Yüksek sıcaklıklarda pişirilen et ve diğer yiyecekler, kanserojen olan Heterosiklik Aminler (HAs) ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH'lar) oluşumuna yol açabilir.