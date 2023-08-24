Air Astana, yeni uçuşlara başlıyor

Kazakistan ve Orta Asya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Air Astana, eylül ayında yeni uçuşlara başlayacak. Şirket, 2023'te 11'inci kez 'Orta Asya ve BDT'nin En İyi Havayolu' ödülünü kazandı.

Kazakistan ve Orta Asya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Air Astana, Almatı ve Astana merkezlerinden yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına aralıksız devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skytrax ödüllü Air Astana eylül ayında yeni uçuşlara başlayacak. Air Astana Grubu, 2002'de kurulan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Astana ile 2019'da kurulan FlyArystan şirketiyle birlikte toplam 44 uçak filosuna sahip bulunuyor.

Air Astana, alanında uzman ve deneyimli 6 binden fazla çalışanıyla yolculuğu keyifli hale dönüştürüyor.

20 yıldır alanında en iyiler arasında olmayı başaran Air Astana, 2023'te 11'inci kez "Orta Asya ve BDT'nin En İyi Havayolu" dalında Skytrax ödülünü kazandı. Ödüllü hava yolu şirketi daha iyi hizmet ve yeni rotlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Hedef 8,4 milyon

Air Astana kurulduğu 2002'den bugüne 648 bin 558 sefer gerçekleştirdi, 65 milyondan fazla yolcuyu ve kargo hizmetlerini güvenli, konforlu şekilde tamamlamayı başardı. Air Astana Group, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla yaklaşık 7,4 milyon yolcu taşıdı.

Ayrıca, şirket dış hatlarda ciddi bir yolcu artışı yaşadı. 2022'de 2 milyonun üzerinde yolcu taşınmış olup, bu rakam 2021 yılına göre yüzde 55'lik bir artışı temsil etti. 2023'ün ilk yarısında yolcu trafiği de 3,5 milyonun üzerinde gerçekleşti, yıl sonu hedefi ise 8,4 milyon oldu.

Yeni uçuşlar başlıyor

Firmanın aralarında Londra'nın da bulunduğu destinasyonlara uçuşların yeniden gerçekleşmesi ve Yunanistan'a seferlerin başlatılmasıyla uçuş ağı genişlemeye devam etti.

Tel Aviv ve Almatı arasındaki uçuşlar da eylül ayında başlayacak. Ayrıca Air Astana, Almatı'dan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine 1 Ekim 2023'te başlayacak yeni direk uçuş için bilet satışlarına başladı.

Kazakistanlı turistler için popüler destinasyonlardan biri olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Air Astana İstanbul, Antalya, Bodrum ve Ankara'ya uçuşlar düzenliyor. Türkiye'ye yönelik toplam yolcu trafiği 2022'de 798 bin 630 olarak gerçekleşti. 2023'ün ilk yarısında yolcu trafiği 230 bin 823 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2022'ye göre yüzde 10'luk bir artışı temsil ediyor.

Direk uçuşlar başladı

Air Astana, Almatı ve Astana'dan İstanbul'a günde iki sefer düzenliyor. Ayrıca Air Astana, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Mart 2021'de askıya alınan Kazakistan'ın batısında yer alan Atırav ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara yeniden başladı.

Airbus A320neo kullanılan uçuşlar salı, cuma ve pazar günleri düzenleniyor. Almatı'dan Bodrum'a yapılan seferler Airbus A321 uçakları kullanılarak salı, cuma ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Yaz sezonu boyunca Almatı ve Astana'dan Antalya'ya günlük uçuşlar düzenlenirken, FlyArystan'ın ise pazartesi, salı, cuma ve cumartesi günleri Ankara'ya uçuşları bulunuyor.