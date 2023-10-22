22 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada "Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz" repliği hangi filmde geçer? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

'Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz' repliği hangi filmde geçer? Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz" repliği hangi filmde geçer? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi "Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz" repliği hangi filmde geçer? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 EKİM PAZAR 50 BİN LİRALIK SORUSU

• A-) Rüzgar Gibi Geçti

• B-) Esaretin Bedeli

• C-) Baba

• D-) Cesur Yürek

Doğru Cevap: Baba