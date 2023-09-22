"Ailesinin dağılmasından 2 buçuk milyon çocuk etkilendi"

FÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Bilgin:

"2022'nin son verilerine göre Türkiye'de 574 bin kişi evlenmiş, bunun 180 bini boşanmış"

"Geniş aile modeli çok yüksek bir orandayken yüzde 12'ye kadar düştü"

"2010 yılında evlilik süresine göre baktığımızda boşanmalar ve ailelerin dağılmasının yaklaşık yüzde 40'ı evliliğin ilk 4 yılı içerisinde gerçekleşiyor"

"Bütün dünyada literatür incelendiğinde her bir boşanmanın arkasında yaklaşık 2.4 çocuk geride kalıyor"

"Türkiye'de yaklaşık 2 buçuk milyon çocuk ailesinin dağılmasından dolayı ebeveyninin birisinden uzak kalıyor"

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Bilgin, "Bütün dünyada literatür incelendiğinde her bir boşanmanın arkasında yaklaşık 2.4 çocuk geride kalıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 2 buçuk milyon çocuk ailesinin dağılmasından dolayı ebeveyninin birisinden uzak kalıyor" dedi.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce geçtiğimiz gün 'Aile Çalıştayı' düzenlendi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen olmak üzere adli birim temsilcileri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları çalıştayda ele alındı.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan FÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı, Sosyolog Prof. Dr. Rıfat Bilgin, yıllara göre dünya ve Türkiye'deki evlilik, boşanma, aile dağılması ve ebeveynlerinden ayrı kalan çocuklar ile ilgili TÜİK verilerini paylaştı.

"Pandemi döneminde evlilikler azaldı ve boşanma da buna paralel olarak az oldu"

Çocuk, Suç ve Aile Sosyolojisi üzerine uzmanlık yapan Bilgin, "Evlilik ve cinselliğe ilişkin değişen tutumlardan etkilenerek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki aile yapısı da buna göre değişip dönüşüyor. 1980'lerden başlayarak Türkiye'de geniş aile modeli çok yüksek bir orandayken günümüzde yüzde 25'lere, günümüze geldiğimizde ise yüzde 12'ye kadar düşmüş. Modernleşme ile beraber Türkiye'nin kentleşmesi, sanayi ve seri üretime geçiş ile beraber, onu takip eden bireyselleşme çekirdek aileyi ilk dönemlerde arttırdı. Günümüzde ise artık bireyselleşme ile beraber çekirdek aile de dağılmaya başlıyor. Yeni bir aile modeli ortaya çıkıyor ve biz buna dağılmış aile modeli diyoruz. 2001 yılında evlenme sayısı 544 bin, boşanma sayısı 91 bin olmuştur. Pandemi döneminde evlilikler azaldı ve boşanma da buna paralel olarak az oldu" dedi.

"Boşanma ve ailenin dağılması ise hızlı bir biçimde artmaya başlıyor"

Boşanmaların arttığına dikkat çeken Bilgin, "TÜİK'in 2022 yılının son verilerine göre 574 bin kişi evlenmiş, bunun 180 bini boşanmış. Neredeyse 1/6'e tekabül ediyor. Elazığ'a baktığımız zaman, 2018 yılında 3 bin 900 kişi evlenmiş, 636 kişi boşanmış, 2022 yılının verilerinde ise 3 bin 965 kişi evlenmiş bin 7 kişi boşanmış. Bu da 1/6'e denk geliyor. Evlilik ve evlenmek gittikçe azalıyor, boşanma ve ailenin dağılması ise gittikçe hızlı bir biçimde artmaya başlıyor. 2010 yılında evlilik süresine göre baktığımızda boşanmalar ve ailelerin dağılmasının yaklaşık yüzde 40'ı evliliğin ilk 4 yılı içerisinde gerçekleşiyor. Bütün dünyada literatür incelendiğinde her bir boşanmanın arkasında yaklaşık 2.4 çocuk geride kalıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 2 buçuk milyon çocuk ailesinin dağılmasından dolayı ebeveyninin birisinden uzak kalıyor" diye konuştu.