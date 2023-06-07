Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Ailecek Şaşkınız filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filmi kaç yılında çekildi? Ailecek Şaşkınız ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Ailecek Şaşkınız filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ailecek Şaşkınız filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filmi kaç yılında çekildi? Ailecek Şaşkınız ne zaman çıktı? Detaylar haberimizde...

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NE?

Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSU!

Ahmet Kural - Ferhat

Murat Cemcir - Gökhan

Saadet Işıl Aksoy - Elif

Cengiz Bozkurt - Muzaffer

Günay Karacaoğlu - Serap

Çağlar Ertuğrul Doktor - Onay

Bihter Özdemir Dinçel - Betül

Güven Murat Akpınar - Emre

Mustafa Alabora - Zeki

Ayda Aksel - Gamze

Serhat Özcan - Polis Hikmet

Nebil Sayın - Ömer

Cemil Şahin - Hırsız

Yılmaz Gruda - Rıza Bey