Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filmi kaç yılında çekildi? Ailecek Şaşkınız ne zaman çıktı?
Gündem Haberleri
Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Ailecek Şaşkınız filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filmi kaç yılında çekildi? Ailecek Şaşkınız ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Show Tv ekranlarında yayınlanan Ailecek Şaşkınız filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ailecek Şaşkınız filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filmi kaç yılında çekildi? Ailecek Şaşkınız ne zaman çıktı? Detaylar haberimizde...
AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NE?
Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSU!
Ahmet Kural - Ferhat
Murat Cemcir - Gökhan
Saadet Işıl Aksoy - Elif
Cengiz Bozkurt - Muzaffer
Günay Karacaoğlu - Serap
Çağlar Ertuğrul Doktor - Onay
Bihter Özdemir Dinçel - Betül
Güven Murat Akpınar - Emre
Mustafa Alabora - Zeki
Ayda Aksel - Gamze
Serhat Özcan - Polis Hikmet
Nebil Sayın - Ömer
Cemil Şahin - Hırsız
Yılmaz Gruda - Rıza Bey