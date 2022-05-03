Ailecek Şaşkınız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Güncelleme:
Bu hafta bayram dolayısıyla TV kanallarında genellikle yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Yayınlanan filmlerden birisi de Ailecek Şaşkınız oldu. Film başlamadan önce izleyiciler tarafından, Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Ailecek Şaşkınız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak edildi. İşte detaylar...
Ailecek Şaşkınız filminin detaylarını öğrenmek isteyen seyirciler, Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Ailecek Şaşkınız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. Ayrıntılar yazımızda...
Ailecek Şaşkınız filmi bugün 3 Mayıs Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.
Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir.İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.
Ailecek Şaşkınız filminin çekimleri Bursa ilimizde yapılmıştır. Filmin çoğu sahnesinin çekimleri Bursa Mudanya'da gerçekleştirildi. Film genel olarak Bursa, Mudanya, Tirilye, Nilüfer'de çekildi.
Ahmet Kural : Ferhat
Murat Cemcir : Gökhan
Saadet Işıl Aksoy : Elif
Cengiz Bozkurt : Muzaffer
Günay Karacaoğlu : Serap
Çağlar Ertuğrul : Doktor Onay
Bihter Özdemir Dinçel : Betül
Güven Murat Akpınar : Emre
Mustafa Alabora : Zeki
Ayda Aksel : Gamze
Serhat Özcan : Polis Hikmet
Nebil Sayın : Ömer
Cemil Şahin : Hırsız
Yılmaz Gruda : Rıza Bey