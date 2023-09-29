İzleyicilerin merakla beklediği 'Aile' dizisinin yeni sezonu hakkında detaylar araştırılıyor. Dizi severler, 2. sezonun hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, Aile yeni sezon ne zaman? Aile dizisi 2.sezon hangi gün? İşte detaylar...

Aile yeni sezon ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi sezon finali bölümüyle damga vurmuştu. Aile dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Aile dizisinin yeni sezonu araştırılmaktadır. Peki, Aile yeni sezon ne zaman? Aile dizisi 2.sezon hangi gün? Detaylar haberimizde...

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Hu¨lya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldu¨rmeyi planlayan İlyas, bu¨yu¨k bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a bu¨yu¨k bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır.

Sevdiği adamın ölu¨mle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mu¨mku¨n olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Kıymet'ten gelen bir telefon Hu¨lya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

AİLE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Aile yeni sezonu 3 Ekim Salı günü başlayacaktır.