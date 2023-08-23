Show TV'nin sevilen dizisi Aile'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi ilk sezonunun ardından 2. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, Aile yeni sezon ne zaman 2023? Aile yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte detaylar...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay ikilisinin kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aile yeni sezon ne zaman 2023? Aile (2. sezonu) yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte ayrıntılar...

AİLE YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Aile yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor. Fakat dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Aile dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.

Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog ve eşidir.

Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.

Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.

Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.

İpek Tenolcay - Neşe, Devin'in öz annesi.

Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.

Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.

Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.

Abdurrahman Yunusoğlu - Turgut, Aslan'ın adamı.

Ali Savaşçı - İskoç, Aslan'ın adamı.

Umutcan Ütebay - Ekrem (Eko), Aslan'ın adamı.

Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.

Ozan Gözel - Ergun Akın, Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.

İpek Çiçek - Ceylan Soykan, Aslan'ın kız kardeşi.

Defne Piriçci - Zeynep, Leyla'nın kızı.

Gonca Yakut - Devin'in üvey annesi.

Ege Yordanlı - Can, Devin'in üvey kardeşi.

Musa Uzunlar - İlyas Koruzade, Serhat'ın babası.

Rüçhan Çalışkur - Kıymet Koruzade, İlyas'ın annesi.