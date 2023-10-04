AİLE Yeni Bölüm (15. BÖLÜM) Fragman izle! Aile 15. Bölüm yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile dizisi, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Fragmanın sürpriz dolu içeriği izleyicileri yine merak uyandırdı. Peki, AİLE Yeni Bölüm (15. BÖLÜM) Fragman izle! Aile 15. Bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

AİLE 15. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Dizinin yeni fragmanı web sitelerinde ve Youtube kanallarında yayınlanmaktadır. Aile dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

AİLE 15. BÖLÜM NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile yeni sezonuyla Salı 20.00'de Show TV'de başladı. Fragman ise sosyal medya kanallarından paylaşılıyor.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aslan Soykan: Kıvanç Tatlıtuğ

Devin Akın: Serenay Sarıkaya

Hülya Soykan: Nur Sürer

Cihan Soykan: Nejat İşler

Leyla Soykan Sayıcı: Canan Ergüder

İbrahim Soykan: Levent Ülgen

Seher Soykan: Emel Göksu

Tolga Sayıcı: Mert Denizmen

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Senaryo: Hakan Bonomo

Yapımcı: Kerem Çatay

Müzik: Toygar Işıklı

Yapım: Ay Yapım