AİLE Yeni Bölüm (15. BÖLÜM) Fragman izle! Aile 15. Bölüm yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?
Aile dizisinin yayınlanan son bölümü, izleyenleri şaşırttı. Fragmanı izleyen seyirciler yeni bölümün gelmesini merakla bekliyor. Peki, AİLE Yeni Bölüm (15. BÖLÜM) Fragman izle! Aile 15. Bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile dizisi, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Fragmanın sürpriz dolu içeriği izleyicileri yine merak uyandırdı. Peki, AİLE Yeni Bölüm (15. BÖLÜM) Fragman izle! Aile 15. Bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
Dizinin yeni fragmanı web sitelerinde ve Youtube kanallarında yayınlanmaktadır. Aile dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Aile yeni sezonuyla Salı 20.00'de Show TV'de başladı. Fragman ise sosyal medya kanallarından paylaşılıyor.
Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…
- Aslan Soykan: Kıvanç Tatlıtuğ
- Devin Akın: Serenay Sarıkaya
- Hülya Soykan: Nur Sürer
- Cihan Soykan: Nejat İşler
- Leyla Soykan Sayıcı: Canan Ergüder
- İbrahim Soykan: Levent Ülgen
- Seher Soykan: Emel Göksu
- Tolga Sayıcı: Mert Denizmen
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senaryo: Hakan Bonomo
Yapımcı: Kerem Çatay
Müzik: Toygar Işıklı
Yapım: Ay Yapım