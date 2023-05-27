Aile Yalanları ne zaman başlayacak? Aile Yalanları konusu nedir? Aile Yalanları oyuncuları kimler?
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Aile Yalanları dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni başlayacak olan Aile Yalanları dizisinin konusu araştırılıyor. Peki, Aile Yalanları dizisi ne zaman başlayacak? Aile Yalanları konusu nedir? Aile Yalanları oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Başrolünde Özge Özpirinçci'nin yer alacağı Aile Yalanları dizisinin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından diziye ait senaryoyu okurken fotoğrafını paylaştı. Özpirinçci'nin paylaşımı sonrasında dizinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Aile Yalanları dizisi ne zaman başlayacak? Aile Yalanları konusu nedir? Aile Yalanları oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...
AİLE YALANLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Instagram hesabından senaryo okuduğu anı paylaşan Özge Özprinçci, Aile Yalanları isimli dizide rol alacağının müjdesini verdi. Oyuncu paylaşımında "Bütün mutsuz aileler birbirine benzer. Her mutlu aileninse ortak bir sırrı vardır. Sık görüşmemek" ifadelerini kullandı. Aile dizisinde yer alamayan oyuncunun yeni dizisinin adı da dikkat çekti.