Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli ödeme yapılıyor. Peki, Aile ve sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7 Kasım Aile Sosyal yardım ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7 Kasım Aile Sosyal yardım ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile ve sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7 Kasım Aile Sosyal yardım ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.