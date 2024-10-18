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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2 bin 390) personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2 bin 390) personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2.390 personel alımı için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına dair detayları açıklamaya hazırlanıyor. Bu konuda merak edilen tüm bilgiler yakında duyurulacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS B grubu kapsamında personel alımı için başvuru ekranını adayların erişimine açtı. Başvurularını yapmayı planlayan adaylar, hangi puan türüne ihtiyaç duyduklarını ve başvuru yapabilmek için kaç puan almaları gerektiğini öğrenmek istiyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2 bin 390) personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

2 BİN 390 PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Başvurular, bakanlığın resmi internet sitelerinden yapılabilir.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2 bin 390) personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS B GRUBU KAÇ PUAN OLMALI?

Personel alımı, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak. Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve pozisyonlara göre, toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel işe alınacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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