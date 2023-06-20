Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 832 kadın meslek edinme kurslarından iş imkanına kavuştu
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların statüsünün güçlendirilmesi için eğitimden iş imkanlarına, hukuki ve sağlık desteklerine kadar birçok başlıkta çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 2022 yılından bu yana konukevinden hizmet alan 3 bin 329 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken; bu kurslara katılan 832 kadının iş imkanına kavuşmasını sağladık. Kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle oluşan travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, kadınların, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda kuruluş sonrası yaşamlarını destekleyecek mekanizmalar oluşturmayı önemsediklerini belirtti.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2022 yılından bu yana konukevinden hizmet alan 3 bin 329 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken; bu kurslara katılan 832 kadının iş imkanına kavuşmasını sağladık" dedi.
Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında kadınların statüsünün güçlendirilmesi için eğitimden iş imkanlarına, hukuki ve sağlık desteklerine kadar birçok başlıkta çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle oluşan travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, kadınların, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda kuruluş sonrası yaşamlarını destekleyecek mekanizmalar oluşturmayı önemsediklerini belirtti.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde kadınların, konukevlerinden hizmet aldıkları süre içerisinde, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, amigurumi (el örgüsü) bebek yapımı kursu, dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu, küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açıyoruz" diye konuştu.Bakan Göktaş, kadın konukevinden hizmet alan kadınlar için İŞKUR İş Kulübü eğitimleri düzenlediklerini belirterek, "2020 yılından bu yana 3 bin 878 kadın eğitim aldı. Ayrıca, finansal okuryazarlık ile ebeveyn ve bilgi güvenliği eğitimlerine 2020 yılından bu yana 235 meslek elemanı ile hizmet alan 5 bin 985 kadın katıldı" dedi.
Göktaş, kadın konukevlerinde kadınlara hukuki hizmet, danışmanlık hizmeti, eğitim desteğinin yanı sıra ekonomik destek, çocuğa ücretsiz kreş ve çocuk kulübü desteği, tıbbi ve psikolojik destek de verildiğini belirtti. Bakan Göktaş, kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların desteklenmesi amacıyla Psikososyal Destek Rehberi de hazırladıklarını ifade etti.